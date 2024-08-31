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Общество

Соблюдение запрета на торговлю спиртным будут контролировать

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В Пензе и области 1 и 2 сентября будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

В этом году 1 Сентября придется на воскресенье, так что праздничным считается и понедельник, 2-е число. Поэтому запрет на продажу спиртного установлен на 2 дня.

Целью ограничения заявлено «выполнение общегородских задач по соблюдению общественного порядка, защиты нравственности и здоровья людей, прежде всего - несовершеннолетних лиц».

В документе говорится, что сотрудники администраций Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов Пензы должны провести разъяснительную работу с руководителями торговых точек, где продается алкоголь.

«Мониторинг объектов торговли по соблюдению требований регионального законодательства совместно с городским УМВД будет организован во всех районах Пензы», - отметили в пресс-службе мэрии.

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