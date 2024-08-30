Сетевое издание|18+|Суббота|31 авг 2024|01:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Последний день лета в Пензе будет жарким

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 31 августа, пензенцев ждет жаркий день. Прогноз подготовили специалисты Приволжского УГМС.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут +12...+14 градусов, а днем поднимутся до отметок +26...+28.

Восточный ветер подует со скоростью до 9 м/с. Погода будет малооблачной, осадков не предвидится.

«В предстоящий период на территории Пензенской области сохранится летний характер погоды. Причина тому - продолжающееся господство обширного антициклона. Поэтому за окном все так же солнечно и тепло», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

31 августа в народном календаре - Флор и Лавр, «лошадиный праздник». Считалось, что низкие облака в этот день предвещают непогоду в дальнейшем, а жара - дождливый сентябрь.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте