Последний день лета в Пензе будет жарким

30.08.2024 | 22:00

В субботу, 31 августа, пензенцев ждет жаркий день. Прогноз подготовили специалисты Приволжского УГМС.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут +12...+14 градусов, а днем поднимутся до отметок +26...+28.

Восточный ветер подует со скоростью до 9 м/с. Погода будет малооблачной, осадков не предвидится.

«В предстоящий период на территории Пензенской области сохранится летний характер погоды. Причина тому - продолжающееся господство обширного антициклона. Поэтому за окном все так же солнечно и тепло», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

31 августа в народном календаре - Флор и Лавр, «лошадиный праздник». Считалось, что низкие облака в этот день предвещают непогоду в дальнейшем, а жара - дождливый сентябрь.