Заход диверсантов в Пензенскую область оказался выдумкой

28.08.2024 | 13:52

В Пензенской области опровергли информацию, которая стала активно передаваться жителями. Появились сообщения, что в выходные дни в одном из районов региона обнаружили группу украинских диверсантов.

«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», - предупредили в областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и не делиться непроверенными сведениями.

«За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные в том числе о ходе СВО, установлена уголовная ответственность!» - предупредили пензенцев.

В начале июня сотрудники регионального УФСБ провели учения в Пензенском районе. По легенде на территорию проникла группа диверсантов и совершила террористические акты, применив самодельные взрывные устройства, отравляющие вещества и задействовав беспилотник, начиненный взрывчаткой.

На учениях отработали организацию межведомственного взаимодействия, оцепили территорию, где совершили «теракт», ликвидировали его последствия, отыскали преступников в лесном массиве и нейтрализовали их.