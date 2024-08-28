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Общество

Заход диверсантов в Пензенскую область оказался выдумкой

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В Пензенской области опровергли информацию, которая стала активно передаваться жителями. Появились сообщения, что в выходные дни в одном из районов региона обнаружили группу украинских диверсантов.

«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», - предупредили в областном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам и не делиться непроверенными сведениями.

«За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные в том числе о ходе СВО, установлена уголовная ответственность!» - предупредили пензенцев.

В начале июня сотрудники регионального УФСБ провели учения в Пензенском районе. По легенде на территорию проникла группа диверсантов и совершила террористические акты, применив самодельные взрывные устройства, отравляющие вещества и задействовав беспилотник, начиненный взрывчаткой.

На учениях отработали организацию межведомственного взаимодействия, оцепили территорию, где совершили «теракт», ликвидировали его последствия, отыскали преступников в лесном массиве и нейтрализовали их.

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