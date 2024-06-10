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Общество

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

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В Пензенском районе 5 и 6 июня прошли учения «Рельеф-2024». Их итоги подвели в УФСБ по области.

По легенде на территорию Сурского края проникла группа диверсантов и совершила террористические акты, использовав для этого самодельные взрывные устройства, отравляющие вещества и беспилотник, начиненный взрывчаткой. Кроме того, злоумышленники напали на силовиков, которые прибыли для их задержания.

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

«С целью пресечения террористического акта, обезвреживания диверсантов, обеспечения безопасности жителей региона, а также минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс антитеррористических мер», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

На учениях отработали организацию межведомственного взаимодействия, оцепили территорию, где совершили «теракт», ликвидировали его последствия, отыскали преступников в лесном массиве и нейтрализовали их.

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

Участники учений действовали сплоченно. Ими был получен дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий.

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Источник — фото УФСБ по области
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