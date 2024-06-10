В пензенском лесу ликвидировали «группу диверсантов»

10.06.2024 | 11:07

В Пензенском районе 5 и 6 июня прошли учения «Рельеф-2024». Их итоги подвели в УФСБ по области.

По легенде на территорию Сурского края проникла группа диверсантов и совершила террористические акты, использовав для этого самодельные взрывные устройства, отравляющие вещества и беспилотник, начиненный взрывчаткой. Кроме того, злоумышленники напали на силовиков, которые прибыли для их задержания.

«С целью пресечения террористического акта, обезвреживания диверсантов, обеспечения безопасности жителей региона, а также минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс антитеррористических мер», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

На учениях отработали организацию межведомственного взаимодействия, оцепили территорию, где совершили «теракт», ликвидировали его последствия, отыскали преступников в лесном массиве и нейтрализовали их.

Участники учений действовали сплоченно. Ими был получен дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий.