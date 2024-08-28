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Общество

В Пензенской области продолжается добровольная сдача оружия

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Жители Пензенской области активно сдают свое оружие для нужд специальной военной операции. На среду, 28 августа, с огнестрельным расстались 11 человек.

«Так, в управление Росгвардии по Пензенской области пришел гражданин, который передал сотрудникам лицензионно-разрешительной работы два гладкоствольных ружья», - сообщили росгвардейцы.

По закону гражданин имеет право дарить оружие государственным военизированным организациям, если оно находится в собственности. Сданные ружья будут использоваться для борьбы с БПЛА.

Пензенским охотникам, решившим помочь, нужно обратиться в территориальное подразделение Росгвардии. Ее сотрудники передают сданное Минобороны РФ.

Принимаются как ружья, так и боеприпасы.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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