В Пензенской области продолжается добровольная сдача оружия

28.08.2024 | 20:11

Жители Пензенской области активно сдают свое оружие для нужд специальной военной операции. На среду, 28 августа, с огнестрельным расстались 11 человек.

«Так, в управление Росгвардии по Пензенской области пришел гражданин, который передал сотрудникам лицензионно-разрешительной работы два гладкоствольных ружья», - сообщили росгвардейцы.

По закону гражданин имеет право дарить оружие государственным военизированным организациям, если оно находится в собственности. Сданные ружья будут использоваться для борьбы с БПЛА.

Пензенским охотникам, решившим помочь, нужно обратиться в территориальное подразделение Росгвардии. Ее сотрудники передают сданное Минобороны РФ.

Принимаются как ружья, так и боеприпасы.