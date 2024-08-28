Эксперт объяснил, чем опасен алкоголь из пластиковых стаканов

28.08.2024 | 18:33

Крепкий алкоголь, разлитый в пластиковую тару - бутылки, стаканы - опасен для здоровья, может нанести вред эндокринной, имунной и нервной системе, вызвать рак.

Как объяснил «Известиям» кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, при взаимодействии этанола и компонентов пластика происходят различные химические процессы.

Так, при повышенной температуре или длительном хранении спиртного в пластиковой таре вещества из нее (стирол, диоксины) попадают в жидкость. Стирол - канцероген, он может повредить нервную систему, вызвать головные боли, усталость. Диоксины имеют свойство накапливаться в организме и приводить к нарушениям в работе иммунной и эндокринной системы.

Кроме того, в пластике могут содержаться антиоксиданты и стабилизаторы. При взаимодействии с этанолом они окисляются, образуются свободные радикалы, которые повреждают клетки, провоцируя преждевременное старение, развитие атеросклероза, болезней сердца, а также рак.

«Кроме того, из пластика могут выделяться такие вещества, как бисфенол А, особенно если тара находится в условиях повышенной температуры или длительного хранения. Это эндокринный разрушитель, и [он] может приводить к различным заболеваниям, включая бесплодие, рак и сердечно-сосудистые заболевания, а также воздействовать на нервную систему, приводя к когнитивным нарушениям и поведенческим расстройствам», - отметил Леонов.

Опасность представляют и фталаты, вещества, которые выделяются при длительном контакте этанола и пластика. Они накапливаются в жировой ткани, разрушают печень и почки, провоцируют репродуктивные нарушения.