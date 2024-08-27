Жителя области отправили в СИЗО за нежелание работать

27.08.2024 | 11:31

Сотрудники УФСИН не дали жителю Пензенской области избежать наказания за пьяную езду. Он не хотел трудиться на благо общества.

Мужчину приговорили к обязательным работам на 240 часов, однако он не собирался на них приходить и скрылся. Тогда уклониста объявили в федеральный розыск.

«Сотрудниками УФСИН и ОМВД был разработан план совместных оперативно-разыскных мероприятий», - рассказали в пресс-службе областного УФСИН России.

Жителя области нашли - он ехал пассажиром на машине ВАЗ-2110.

Полицейские доставили беглеца в отделение и на 48 часов отправили в помещении для задержанных. Затем суд арестовал уклониста и поместил в СИЗО на 30 суток.