Жителя области отправили в СИЗО за нежелание работать

Сотрудники УФСИН не дали жителю Пензенской области избежать наказания за пьяную езду. Он не хотел трудиться на благо общества.
Мужчину приговорили к обязательным работам на 240 часов, однако он не собирался на них приходить и скрылся. Тогда уклониста объявили в федеральный розыск.
«Сотрудниками УФСИН и ОМВД был разработан план совместных оперативно-разыскных мероприятий», - рассказали в пресс-службе областного УФСИН России.
Жителя области нашли - он ехал пассажиром на машине ВАЗ-2110.
Полицейские доставили беглеца в отделение и на 48 часов отправили в помещении для задержанных. Затем суд арестовал уклониста и поместил в СИЗО на 30 суток.