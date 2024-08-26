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Общество

На улице Пушкина в Пензе появится миграционный центр

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В Пензенской области появится многофункциональный миграционный центр. Он разместится на улице Пушкина, 161.

Это объект незавершенного строительства, на его реконструкцию выделяется 139 млн 923 тыс. 188 рублей. Такова начальная (максимальная) цена договора, который заключат с победителем электронного конкурса, он проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчиком работ выступает Паспортно-визовый сервис МВД РФ.

В течение 275 дней с даты заключения договора необходимо провести подготовительные (снос кустарников и деревьев) и основные (общестроительные и внутренние) работы; проложить наружные сети электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, связи, освещения, дождевой канализации; благоустроить и озеленить территорию.

Конкурс на определение подрядчика проводится с 23 августа. Объект должен быть готов до 31 декабря 2025 года, сообщается на портале госзакупок.

«После ввода в эксплуатацию часть помещений центра будет передана в безвозмездное пользование УМВД России по Пензенской области для размещения подразделений по вопросам миграции», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном управлении.

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