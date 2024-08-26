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Общество

Федеральным льготникам нужно выбрать между деньгами и услугами

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У федеральных льготников в Пензенской области до 1 октября есть возможность изменить форму получения набора социальных услуг.

Он положен федеральным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату, и включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно и бесплатный проезд на пригородных поездах.

Набор соцуслуг предоставляется в натуральном виде или в виде денежной выплаты. Последнюю можно брать как за весь набор, так и за его часть.

«Денежный эквивалент набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 руб., в том числе лекарственная часть - 1 215,80 руб., санаторно-курортное лечение - 188,08 руб., проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно - 174,62 руб.», - уточнили в местном отделении Соцфонда.

При этом льготы в натуральном виде предоставляются не в пределах указанных сумм, а в том объеме, который необходим человеку.

Выбранная до 1 октября форма получения набора соцуслуг начнет действовать с 1 января 2025 года. Заявление подается на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по Пензенской области или МФЦ.

«Если на данный момент льготника устраивает форма получения набора социальных услуг и он не хочет ее менять на следующий год, то заявление подавать не нужно», - добавили в Соцфонде.

К федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, и др. Изначально набор соцуслуг назначается инвалидам в натуральном виде, ветеранам боевых действий - в денежном.

Сейчас в Пензенской области проживают 125 807 федеральных льготников. Соцуслуги в натуральном виде получают 33 680.

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