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Общество

За неделю более 100 пензенцев стали жертвами клещей

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В Пензенской области с 1 апреля по 22 августа жертвами клещей стали 1 012 человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В числе укушенных членистоногими - 347 детей в возрасте до 14 лет.

В течение последней недели нападениям кровососов подверглись 112 человек, в том числе 45 детей.

При этом в Пензенской области продолжают выявлять иксодовый клещевой боррелиоз. С начала года на конец июня было диагностировано 10 случаев этого заболевания, по итогам июля - 16.

Специалисты напоминают: от укусов нужно защищаться - использовать репелленты, носить светлую закрытую одежду и проводить регулярные осмотры.

«Если у вас есть домашние животные, обследуйте их, прежде чем впускать в дом, они тоже могут переносить клещей», - предупредили в Роспотребнадзоре.

Принимают клещей на исследование по будням с 8:30 до 15:00 в 4-м проезде Терновского, 3, и на Маршала Крылова, 3 (здесь пензенцев ждут и по субботам).

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