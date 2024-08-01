В Пензенской области зафиксировали более 10 случаев боррелиоза

01.08.2024 | 21:56

С начала сезона активности клещей - 1 апреля - в медицинские учреждения Пензенской области обратились 806 человек, пострадавших от их нападения. Из них 271 - дети до 14 лет.

По данным на 1 августа, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследовали 648 клещей, снятых с людей. Результат оказался положительным в 120 случаях (18,5%).

«За январь - июнь 2024 г. диагностировано 10 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Бессоновского (1), Пензенского (2), Шемышейского (1) районов и г. Пензы (6)», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Заречном 2 случая боррелиоза зарегистрировали в июне и 1 - в мае.

Боррелии, проникая в организм человека после укуса, буквально за несколько дней, размножаясь, попадают в сердце, мозг, суставы. Они могут годами оставаться в организме и вызывать недомогание снова и снова.

По клещевому вирусному энцефалиту территория Пензенской области неэндемична.