В Пензе за месяц диагностировали 6 случаев боррелиоза

16.08.2024 | 11:13

За прошедший месяц в Пензенской области выявили еще несколько случаев иксодового клещевого боррелиоза. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Если с начала года на конец июня было диагностировано 10 случаев этого заболевания, то по итогам июля - уже 16.

Все 6 новых пациентов - жители Пензы. Ранее по 1 инфицированному было выявлено в Бессоновском и Шемышейском районах, 2 - в Пензенском районе и 6 - в Пензе.

По состоянию на 15 августа специалисты исследовали 694 клеща, снятых с людей. В 133 (19,2%) были обнаружены боррелии.

С начала сезона активности клещей - 1 апреля - в медицинские учреждения Пензенской области обратились 900 пострадавших от укусов членистоногих. Из них 302 - дети до 14 лет. Только в течение последней недели нападениям кровососов подверглись 50 человек, в том числе 16 детей.