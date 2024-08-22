Зареченцы добились компенсации за гибель шпица после ДТП

В Заречном предприятие заплатит компенсацию семье за травмы, полученные в аварии, а также гибель собаки. Дело разбирали больше года.
Авария случилась 19 апреля 2023-го. Пострадали водитель автомобиля и немецкий шпиц, находившийся в салоне.
Травмы, полученные мужчиной, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Собака скончалась от повреждений через несколько дней после аварии.
Виновником аварии признали 33-летнего водителя предприятия.
10 августа 2023 года пострадавший и его близкие обратились в суд, требуя взыскать с организации компенсацию морального вреда за травмы главы семьи и гибель любимца. Кроме того, компания должна была возместить утраченный заработок.
Иск удовлетворили частично, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.
ООО должно выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей за вред здоровью и 15 тысяч - за смерть шпица, его супруге - 150 тысяч и 15 тысяч, дочери - 50 тысяч и 15 тысяч по соответствующим пунктам.