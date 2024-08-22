Зареченцы добились компенсации за гибель шпица после ДТП

22.08.2024 | 18:00

В Заречном предприятие заплатит компенсацию семье за травмы, полученные в аварии, а также гибель собаки. Дело разбирали больше года.

Авария случилась 19 апреля 2023-го. Пострадали водитель автомобиля и немецкий шпиц, находившийся в салоне.

Травмы, полученные мужчиной, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Собака скончалась от повреждений через несколько дней после аварии.

Виновником аварии признали 33-летнего водителя предприятия.

10 августа 2023 года пострадавший и его близкие обратились в суд, требуя взыскать с организации компенсацию морального вреда за травмы главы семьи и гибель любимца. Кроме того, компания должна была возместить утраченный заработок.

Иск удовлетворили частично, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

ООО должно выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей за вред здоровью и 15 тысяч - за смерть шпица, его супруге - 150 тысяч и 15 тысяч, дочери - 50 тысяч и 15 тысяч по соответствующим пунктам.