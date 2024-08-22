Сетевое издание|18+|Четверг|22 авг 2024|20:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцы добились компенсации за гибель шпица после ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Заречном предприятие заплатит компенсацию семье за травмы, полученные в аварии, а также гибель собаки. Дело разбирали больше года.

Авария случилась 19 апреля 2023-го. Пострадали водитель автомобиля и немецкий шпиц, находившийся в салоне.

Травмы, полученные мужчиной, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести. Собака скончалась от повреждений через несколько дней после аварии.

Виновником аварии признали 33-летнего водителя предприятия.

10 августа 2023 года пострадавший и его близкие обратились в суд, требуя взыскать с организации компенсацию морального вреда за травмы главы семьи и гибель любимца. Кроме того, компания должна была возместить утраченный заработок.

Иск удовлетворили частично, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

ООО должно выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей за вред здоровью и 15 тысяч - за смерть шпица, его супруге - 150 тысяч и 15 тысяч, дочери - 50 тысяч и 15 тысяч по соответствующим пунктам.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте