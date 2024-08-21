Бойцам СВО, получившим госнаграду, предложили списывать долги

21.08.2024 | 08:44

Правительственная комиссия одобрила проект закона о списании участникам спецоперации и членам их семей кредитов и долгов по ЖКХ в случае получения военнослужащими государственных наград за выполнение задач в ходе проведения СВО.

Как сообщает РИА Новости, законопроектом предусматривается основание прекращения возбужденных в отношении военнослужащих исполнительных производств о взыскании денег в пользу организаций ТЭК и ЖКХ, занимающихся тепло- и водоснабжением, электроэнергетикой, транспортировкой газа по газораспределительным сетям.

Эта мера будет действовать в случае гибели военнослужащего при выполнении задач во время проведения СВО либо позднее в случае получения увечья или заболевания, полученных в ходе спецоперации.

Также основанием станет признание военного умершим, увольнение со службы по возрасту, истечении срока контракта или признание негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Сейчас долги по кредитам списываются в случае гибели участника спецоперации или получения им инвалидности I группы. Кроме того, участникам СВО списываются проценты по потребительским кредитам, которые начисляются в период кредитных каникул.