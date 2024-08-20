Из-за новых требований городам грозит дефицит таксистов

20.08.2024 | 09:25

С 1 сентября регионы РФ могут столкнуться с дефицитом таксистов. Причина - вступление в силу нового требования к отрасли.

Работать смогут только те таксисты, которые оформили полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он защищает пассажиров во время поездки.

Как сообщили »Известиям» эксперты, чтобы получить полис, водители должны были оформить разрешение на работу в такси, однако документ имеют далеко не все.

«По данным агрегаторов, в такси сейчас работают 2,5 млн человек: 1,5 млн приходится на самозанятых водителей, а оставшееся число - на тех, кто сотрудничает с таксопарками», - пишет издание.

Согласно данным Минтранса, разрешение на работу в такси имеют только 21 000 самозанятых водителей (1,5% от общего числа), а также 600 000 работников таксопарков (60%), в основном это москвичи. Таким образом, необходимые для работы документы есть лишь у 25% таксистов.

Чтобы избежать дефицита, общественники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой сдвинуть дату вступления в силу нового требования.