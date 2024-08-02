Многие марки меда в магазинах оказались фальсификатом

02.08.2024 | 10:24

Роскачество проверило мед, который продается в различных федеральных сетях, и оказалось, что это фальсификат.

Все торговые марки, закупленные для исследования, оказались произведены тремя крупными компаниями: ООО «Медовая долина» («Медовая долина» (липовый), Spar (цветочный), «Медовая долина» (разнотравье)); ООО «Медовый дом» («Каждый День» (гречишный), «Дедушкин улей» (липовый), О'кей Daily (цветочный), Медовый край (разнотравье), Медовый край (липовый)); ООО «ТД Воял» («365 дней» (цветочный), Наша Сибирь (гречишный), Наша Сибирь (цветочный «Полевые просторы»), Наша Сибирь (цветочный «Горный»), Наша Сибирь (цветочный «Таежный дар»), Лента (гречишный), Просто (разнотравье), Ваш выбор (цветочный)).

Было выявлено 3 типа фальсификации.

1. Добавление в мед сахарного сиропа (пшеничного и кукурузного происхождения). Его выявили в торговых марках «Медовая долина» (цветочный), «Каждый День» (гречишный), Spar (цветочный), 365 дней (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы»), «Наша Сибирь» (цветочный «Горный»), «Дедушкин улей» (липовый), О'кей Daily (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Медовый край» (разнотравье), «Медовый край» (липовый), «Медовая долина» (липовый).

2. Содержание пролина ниже нормативного, свидетельствующее, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет. Вызвали подозрение 6 торговых марок: «Дедушкин улей» (липовый), «365 дней» (цветочный), «Медовый край» (липовый), «Наша Сибирь» (цветочный «полевые просторы), «О'кей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье).

3. Несоответствие ботанического происхождения меда - оно определяется по содержанию фермента диастазы. Несоответствие нашли в марках «Наша Сибирь» (цветочный «Таежный дар»), «Лента» (гречишный), Наша Сибирь (цветочный «Полевые просторы»), «Медовый край» (разнотравье), «Ваш выбор» (цветочный), «365 дней» (цветочный).

«Лаборатория также определила, какой на самом деле мед положил производитель в банку, оценив количество доминирующих пыльцевых зерен», - сообщили в Роскачестве.

Оказалось, что заявленный как цветочный мед «Наша Сибирь» в действительности является подсолнечниковым. Мед «Медовая долина» обозначен как липовый или «разнотравье», однако в первом случае в нем преобладают пыльцевые зерна лабазника, во втором - подсолнуха. Мед «Лента» заявлен как гречишный, но доминируют в нем пыльцевые зерна крестоцветных. «Медовый край» и «Просто!» подписаны как «разнотравье», но в действительности являются подсолнечниковыми. Spar, «О'кей Daily», «Ваш выбор» и «365 дней» тоже подсолнечниковый мед, а не цветочный.

«Ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации», - подвели итог в Роскачестве.

По результатам проверки Россельхознадзор объявил ООО «ТД Воял», ООО «Медовая Долина» и ООО «Медовый дом» предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.