Участникам контртеррористической операции хотят дать льготы

16.08.2024 | 08:48

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил распространить льготы на участников контртеррористических операций в трех регионах России.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 16 августа.

Депутат напомнил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО), и назвал российских солдат героями, которые заслуживают наград и выплат.

Однако, отметил депутат, повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе. Ограничение регулируется постановлением Правительства РФ.

Парламентарий призвал распространить компенсации и льготы на участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Он уже обратился с этой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.