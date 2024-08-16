Участникам контртеррористической операции хотят дать льготы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил распространить льготы на участников контртеррористических операций в трех регионах России.
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 16 августа.
Депутат напомнил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО), и назвал российских солдат героями, которые заслуживают наград и выплат.
Однако, отметил депутат, повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе. Ограничение регулируется постановлением Правительства РФ.
Парламентарий призвал распространить компенсации и льготы на участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Он уже обратился с этой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.