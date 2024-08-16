Сетевое издание|18+|Пятница|16 авг 2024|15:00
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Участникам контртеррористической операции хотят дать льготы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил распространить льготы на участников контртеррористических операций в трех регионах России.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 16 августа.

Депутат напомнил, что в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО), и назвал российских солдат героями, которые заслуживают наград и выплат.

Однако, отметил депутат, повышенные оклады и льготы при введении режима КТО установлены только для военнослужащих и сотрудников органов власти, обеспечивающих правопорядок в Северо-Кавказском регионе. Ограничение регулируется постановлением Правительства РФ.

Парламентарий призвал распространить компенсации и льготы на участников контртеррористической операции в Курской, Белгородской и Брянской областях. Он уже обратился с этой инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте