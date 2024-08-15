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Общество

Погода 16 августа напомнит пензенцам о приближении осени

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В пятницу, 16 августа, пензенцев ждет прохладный и ветреный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут +9...+11 градусов, а днем поднимутся до отметок +20...+22.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 13 м/с. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее стало известно, что похолодание в регион принес обширный циклон. Пасмурная погода может сохраниться до конца недели.

16 августа в народном календаре - Малинник, или Антон Вихровей. Считалось, что сильный ветер в этот день предвещает морозную и снежную зиму, а если зарядит дождь, то потом он будет идти еще долго.

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