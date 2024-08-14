Зареченцы продолжают собирать деньги на храм Серафима Саровского

14.08.2024 | 20:22

В Заречном жители продолжают собирать деньги для храма Серафима Саровского. Из 7 жертвенных кружек вынули 189 800 рублей.

Как пишет портал «Заречье сегодня», средства пойдут на обустройство цокольного этажа храма. Там разместят воскресную школу и духовно-просветительский центр. Сейчас в помещениях идут чистовые работы.

«Предыдущая выемка денег из жертвенных кружек состоялась весной», - напомнил портал.

Деньги на строительство храма зареченцы жертвовали с 2010 года. Всего удалось собрать около 20 млн рублей.

Сооружение возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го, а первое богослужение состоялось 4 августа того же года.

Торжественное открытие храма устроили 15 октября 2023-го. Службу возглавили митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим и митрополит Калининградский и Балтийский, тоже Серафим, патриарший Калининградской монополии. Два владыки совершили литургию.