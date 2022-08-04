В новом храме Заречного провели первую Божественную литургию

04.08.2022 | 12:07

В новом храме Заречного прошло первое богослужение. Культовое учреждение возводили несколько лет.

Деньги на строительство храма Серафима Саровского жертвовали горожане начиная с 2010 года. Было собрано около 20 млн рублей.

«1 августа в храме состоялась первая Божественная литургия. Возглавил богослужение иерей Виктор Сторожев, ему сослужили иерей Александр Епишов и иерей Иоанн Акимкин», - сообщается в группе Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Храм Серафима Саровского самый большой в городе. Его возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го. На территории разбили сквер, детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Специалистам предстоит украсить стены культового учреждения. Этим они будут заниматься в течение года. Планируется, что объект сдадут к юбилею Заречного в 2023 году.

Пока пришедшим на литургию верующим предложили полюбоваться будущей отделкой, воспользовавшись VR-очками.