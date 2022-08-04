Общество

В новом храме Заречного провели первую Божественную литургию

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В новом храме Заречного прошло первое богослужение. Культовое учреждение возводили несколько лет.

Деньги на строительство храма Серафима Саровского жертвовали горожане начиная с 2010 года. Было собрано около 20 млн рублей.

«1 августа в храме состоялась первая Божественная литургия. Возглавил богослужение иерей Виктор Сторожев, ему сослужили иерей Александр Епишов и иерей Иоанн Акимкин», - сообщается в группе Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Храм Серафима Саровского самый большой в городе. Его возвели на построенном в 2015-м цокольном этаже, на завершающий этап работы вышли в июне 2022-го. На территории разбили сквер, детскую площадку, зону отдыха и парковку.

Специалистам предстоит украсить стены культового учреждения. Этим они будут заниматься в течение года. Планируется, что объект сдадут к юбилею Заречного в 2023 году.

Пока пришедшим на литургию верующим предложили полюбоваться будущей отделкой, воспользовавшись VR-очками.

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Источник — фото vk.com/club20094001
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Гость||

там божественную силу раздают ?

Гость||

А что за блаженные на фото?

Имя: Гость
Комментарий:

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