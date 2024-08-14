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Общество

Губернатор посетил Городищенский район

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Во вторник, 13 августа, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко побывал в Городищенском районе, где осмотрел значимые для развития муниципалитета объекты.

Так, он посетил агропромышленное предприятие, которое создали на базе старой птицефабрики «Ольховская» и планируют развивать (довести поголовье до 300 тысяч птиц), и завод, где производят 150 тысяч кубометров газобетонных блоков в год.

Губернатор посетил Городищенский район

«Очень хорошо, что возникают новые производства. Если это происходит, значит, в районе создан хороший бизнес-климат», - отметил Олег Мельниченко.

Губернатор также осмотрел Дом культуры в Средней Елюзани, который возводят за счет регионального бюджета. Сейчас там ведутся монтаж электропроводки, отделка помещений, установка системы вентиляции.

Губернатор посетил Городищенский район

«Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу октября, после чего в новом ДК начнется установка оборудования», - уточнили в областном правительстве.

Олег Мельниченко оценил темпы ремонтных работ в школе Городища - капитальный ремонт второго корпуса проводится с мая в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования».

Губернатор посетил Городищенский район

Строительная готовность объекта составляет 90%: отремонтировали фундамент, лестницы, входные группы, фасад, уже завершают отмостку и аварийные выходы, устанавливают учебное оборудование.

Благодаря нацпроекту «Образование» в школе обновили спортзал.

«Все работы должны быть завершены до 1 сентября, чтобы школьники начали учебный год в комфортных условиях», - подчеркнул Олег Мельниченко. За парты в обновленном корпусе сядут более 200 детей.

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Источник — фото областного правительства
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