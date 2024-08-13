В Сердобске мусорщики нарушили антимонопольное законодательство

13.08.2024 | 19:49

Предприятие «Мехуборка-Пенза», занимающееся вывозом мусора, получило предупреждение за нарушение антимонопольного законодательства.

Обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы поступило из администрации Сердобска. В квитанциях на оплату услуг, которые получают горожане, их предупреждали о запрете на размещение в контейнерах и на площадках строительных и растительных отходов, а также автомобильных шин.

Сотрудники ведомства установили, что все эти строительный мусор и растительные остатки, образующиеся при уходе за зелеными насаждениями, относятся к твердым коммунальным отходам. Их сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение должен обеспечивать региональный оператор по обращению с ТКО.

Антимонопольщики усмотрели в действиях ООО «Мехуборка-Пенза» признаки нарушения федерального закона «О защите конкуренции» и выдали соответствующее предупреждение.

Ранее аналогичное решение УФАС приняло в отношении пензенского ООО «Управление благоустройства и очистки», которое также отказывалось вывозить указанные отходы. В итоге эта организация внесла изменения в квитанцию на оплату услуг.