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Общество

На текущей неделе в регион продолжит поступать холодный воздух

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По данным Приволжского УГМС, на текущей рабочей неделе в Пензенской области продолжит господствовать обширный циклон.

«По-прежнему будут идти дожди различной интенсивности, местами с грозами и порывистым ветром. При этом активные северные потоки продолжат поставлять в регион холодный воздух», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Во вторник, среду, четверг и пятницу (13, 14, 15 и 16 августа) будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Днем температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 градусов, ночью начнет опускаться до +9.

В субботу, 17 августа, осадков не прогнозируется, будет также до 22 градусов тепла. А вот в воскресенье синоптики обещают +27 и небольшой дождь.

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