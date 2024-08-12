Мошенники тестируют новую схему обмана с госуслугами

12.08.2024 | 14:33

Мошенники начали пугать граждан тем, что получили полный доступ к их счетам, оформив специальную доверенность.

О новой схеме аферистов рассказали «Известия» со ссылкой на экспертов. Злоумышленники действуют поэтапно. На первом получают доступ к личному кабинету на сайте госуслуг и загружают поддельную нотариальную доверенность на распоряжение всеми счетами жертвы в раздел для подписания в «Госключе».

Человеку приходит сообщение о том, что необходимо поставить подпись на документе, а далее звонит «сотрудник органов» и убеждает жертву, что все счета стали известны аферистам, поэтому нужно спасти деньги, подписав доверенность.

С этого момента запускается второй этап схемы. Жертве звонит «настоящий» сотрудник, заявляет, что предыдущий звонок был от мошенников и теперь злоумышленники получили полный доступ ко всем счетам. «Специалист» просит гражданина незамедлительно перевести деньги на так называемый безопасный счет.

«Манипуляция тем, что доверенность подписана официальным электронным инструментом и теперь даст возможность ее обладателям ограбить жертву, звучит очень убедительно и устрашающе. К сожалению, граждане в массе плохо знакомы с правилами оформления доверенностей, и это повышает риск того, что мошенники добьются своей цели», - отметили эксперты.

Пока схему еще тестируют, ее жертвами попытались сделать несколько человек среднего и пенсионного возраста, но все они «сорвались с крючка».

«Однако скорость и интенсивность появления сообщений с этим сценарием позволяет сделать вывод, что злоумышленники активно взялись за его применение, прощупывают его эффективность», - рассказали эксперты.