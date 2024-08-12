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Общество

Мошенникам все чаще удается обманывать пензенцев

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В Пензенской области отмечается рост случаев мошенничества с использованием интернета или ИТ-технологий. За 7 месяцев 2024-го зарегистрировали 2 001 преступление.

За аналогичный период прошлого года выявили 1 770 случаев мошенничества. Рост составил 13,1%.

«Наибольший уровень преступлений данного вида на 1 тысячу граждан наблюдается в Пензе, Лунинском районе и Кузнецке», - отметили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Специалисты напомнили, что нельзя называть посторонним реквизиты банковских карт, коды из СМС-сообщений, брать кредиты для передачи неизвестным, переводить деньги на «безопасные счета».

Ранее сообщалось о 49-летнем жителе Пензы, который поверил мошенникам и потерял несколько миллионов рублей.

Горожанину позвонил аферист и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник рассказал, что кто-то пытается оформить заем на имя мужчины, и убедил для предотвращения незаконных операций взять кредит самостоятельно, а затем перевести всю сумму на безопасный счет. Напуганный пензенец сделал все по инструкции и перечислил мошенникам еще и собственные сбережения. Общая сумма ущерба составила 4,7 млн рублей.

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