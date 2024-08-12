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Общество

13 августа в Пензенской области станет еще прохладнее

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По прогнозу синоптиков, во вторник, 13 августа, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

В ночь на 13 августа похолодает до +10...+15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +16...+21.

Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 м/с, местами его порывы достигнут 15-18 м/сек.

В ночь на среду, по данным Приволжского УГМС, будет до +9...+14 градусов.

В народном календаре 13 августа Евдокимов день. На Руси подмечали, что если на Евдокима на полях много пчел, нужно ждать хорошей погоды. Туман над лесом сулил большой урожай грибов. Также верили, что ветреное 13 августа предвещает снежную зиму.

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