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Общество

Пациенты с заболеваниями сердца и сосудов «помолодели»

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В Пензенской области 50% жителей, прошедших диспансеризацию, имеют заболевания сердца и сосудов. Такую статистику за 6 месяцев 2024-го привел региональный минздрав.

Заболевания сердечно-сосудистой системы установлены у более чем 162 000 человек. Из них 7 300 узнали о своем диагнозе впервые при прохождении профилактических осмотров. 60% таких пациентов страдали повышенным артериальным давлением, у 30% выявили ишемическую болезнь сердца.

«Ошибочно думать, что данная группа заболеваний касается только лиц старшей возрастной группы: каждый четвертый пациент - это человек трудоспособного возраста», - отметила главный специалист по профилактической медицине Пензенской области Ирина Пузракова.

Она добавила, что доля трудоспособных пензенцев в общем количестве пациентов, у которых впервые выявили заболевание сердечно-сосудистой системы, - 40%.

По данным Пензастата, в 2023 году от заболеваний системы кровообращения скончались 8 804 пензенца (9 850 - в 2022-м), в их числе 324, чью жизнь оборвал инфаркт миокарда.

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