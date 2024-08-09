Опрос: почти половина респондентов в ПФО ходят на свидания

09.08.2024 | 16:17

Почти половина (42%) опрошенных в ПФО регулярно ходят на свидания друг с другом, из них 18% делают это с завидным постоянством - два-три раза в месяц. Больше всего опрошенных (44%) оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах опроса *, проведенного ВТБ.

Треть женатых пар не ходят на свидания, потому что они и так всегда вместе. 26% ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом около 42% пар выделяют время на романтические встречи: 24% - как минимум несколько раз в год, еще 18% - хотя бы раз в месяц или чаще.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. 50% пар считают, что это помогает поддерживать страсть и интерес друг к другу. Еще столько же респондентов (50%) отметили, что благодаря свиданиям поддерживают близость и укрепляют эмоциональную связь. 44% пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине. А 32% считают, что подобные встречи создают атмосферу для непринужденного обсуждения семейных и личных вопросов.

Преобладающее большинство респондентов в ПФО ходят на свидания в ресторан или кафе (74%), сообщили в ВТБ. Прогулки по городу, в парке или лесу предпочитают 61%. Половина выбирают романтический ужин дома, поход в театр или кинотеатр - 49%.

При этом 44% семейных пар, которые ходят на свидания, готовы потратить на них от 3 до 5 тысяч рублей. 24% - от 5 до 10 тысяч рублей, и 11% - от 10 до 30 тысяч рублей.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1 500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.