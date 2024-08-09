Сетевое издание|18+|Пятница|9 авг 2024|19:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опрос: почти половина респондентов в ПФО ходят на свидания

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Почти половина (42%) опрошенных в ПФО регулярно ходят на свидания друг с другом, из них 18% делают это с завидным постоянством - два-три раза в месяц. Больше всего опрошенных (44%) оценивают бюджет на одно свидание в рамках 3-5 тысяч рублей, а среди самых популярных мест названы рестораны, кафе и парки. Такие выводы содержатся в результатах опроса *, проведенного ВТБ.

Треть женатых пар не ходят на свидания, потому что они и так всегда вместе. 26% ответили, что давно не были где-то вдвоем. При этом около 42% пар выделяют время на романтические встречи: 24% - как минимум несколько раз в год, еще 18% - хотя бы раз в месяц или чаще.

Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. 50% пар считают, что это помогает поддерживать страсть и интерес друг к другу. Еще столько же респондентов (50%) отметили, что благодаря свиданиям поддерживают близость и укрепляют эмоциональную связь. 44% пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине. А 32% считают, что подобные встречи создают атмосферу для непринужденного обсуждения семейных и личных вопросов.

Преобладающее большинство респондентов в ПФО ходят на свидания в ресторан или кафе (74%), сообщили в ВТБ. Прогулки по городу, в парке или лесу предпочитают 61%. Половина выбирают романтический ужин дома, поход в театр или кинотеатр - 49%.

При этом 44% семейных пар, которые ходят на свидания, готовы потратить на них от 3 до 5 тысяч рублей. 24% - от 5 до 10 тысяч рублей, и 11% - от 10 до 30 тысяч рублей.

* Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1 500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте