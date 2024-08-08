Пензенца напугала реклама цирка, и он потребовал компенсации

08.08.2024 | 12:32

Житель Пензы добился компенсации морального вреда за громкую рекламу цирка. Иск рассматривал Октябрьский районный суд.

10 апреля 2023-го в 15:09 горожанин был на улице и внезапно услышал рекламу представления из динамиков, установленных на автомобиле: «Внимание, внимание! Мальчишки и девчонки! Цирк, цирк, цирк! Приглашаем вас в цирк».

Мужчина испугался, приняв сообщение за оповещение от ГО ЧС. Он усмотрел в рекламе нарушение и решил наказать того, кто ее придумал.

«Ему пришлось тратить время за изучение законодательства в области рекламы, вести процессуальную переписку, присутствовать на заседании комиссии, подготовить и направить исковое заявление в суд. Причиненный ему моральный вред оценил в сумме 250 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Размер компенсации мужчина определил, посчитав такое объявление нарушением общественного порядка, действующих законов РФ. По его мнению, создатель рекламы продемонстрировал явное неуважение к людям и вседозволенность.

Суд установил, что объявление сделала индивидуальная предпринимательница из Смоленской области. 19 марта 2024-го ее признали виновной в административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 5 статьи 14.38 КоАП РФ (размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безопасности дорожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему транспортным средством и другим участникам дорожного движения).

Женщину оштрафовали на 4 000 рублей, но затем заменили меру на предупреждение.

Суд признал право пензенца на компенсацию морального вреда. Размер выплаты снизили до 3 000 рублей, поскольку горожанин не сумел доказать, что ему причинили физические страдания и реклама имела существенные последствия.

«С индивидуального предпринимателя Д. взыскана компенсация морального вреда, убытки в размере 5 000 рублей, судебные расходы в размере 5 000 рублей», - добавили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Пока решение в законную силу не вступило.