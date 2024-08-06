Названо число пензячек, отправившихся в зону СВО

06.08.2024 | 10:44

С начала специальной военной операции заключили контракт и отправились в зону боевых действий более 50 жительниц Пензенской области.

Об этом сообщил военный комиссар региона Андрей Сурков на брифинге во вторник, 6 августа.

Пензячки служат связистками и медиками. Отвечая на вопрос, нужны ли сейчас женщины в зоне СВО, Андрей Сурков отметил, что потребность есть во врачах и фельдшерах.

Ранее сообщалось о пензячке с позывным «Малина». Женщина некоторое время работала в скорой помощи, а затем отправилась в зону СВО. Вот уже полтора года она помогает спасать жизни бойцов.

Также известно о другой жительнице Пензенской области с позывным «Vитаминка». Она врач с 40-летним стажем. В зону СВО женщина отправилась в августе 2022-го.