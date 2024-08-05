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Общество

Кишечная палочка: рестобару на Московской не смягчили наказание

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Владельцы рестобара Сосо, где подавался салат с кишечной палочкой, не смогли добиться смягчения решения суда и возобновить работу раньше положенного.

В заведении, расположенном на улице Московской, нарушили санитарно-эпидемиологические требования.

7 мая, после сигнала об ухудшении самочувствия некоторых посетителей, сотрудники Роспотребнадзора провели там проверку: осмотрели помещения, взяли пробы салата из морепродуктов, который ели заболевшие, сделали смывы с различных поверхностей и производственного оборудования.

Как в итоге выяснилось, в салате присутствовали бактерии группы кишечных палочек. Кроме того, специалисты зафиксировали ряд других нарушений. Железнодорожный районный суд принял решение приостановить работу заведения на 60 суток.

Учредитель - ООО «Спецтех» - посчитал такую меру слишком жесткой и подал жалобу в областной суд, попросив заменить наказание на штраф, так как все нарушения были незамедлительно устранены.

«Однако эти доводы основанием для освобождения ООО «Спецтех» от административной ответственности не являются, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие принятие обществом всех зависящих от него мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, тогда как возможность для их соблюдения у ООО «Спецтех» имелась», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Представитель фирмы объяснил, что закрытие заведения на два месяца будет иметь неблагоприятные последствия, в том числе нанесет урон деловой репутации рестобара, но разжалобить судью не удалось.

«В связи с тем, что допущенные ООО «Спецтех» нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, судебная коллегия по административным делам Пензенского областного суда посчитала, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания», - заключили в пресс-службе.

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