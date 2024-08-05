Сетевое издание|18+|Понедельник|5 авг 2024|23:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Губернатор призвал бизнес помочь детям из нуждающихся семей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал представителей власти и бизнеса принять активное участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Она проводится для поддержки нуждающихся в помощи семей. Для учеников собирают канцелярские товары, портфели, обувь, школьную и спортивную форму.

«Сделаем все, чтобы День знаний запомнился детям как настоящий праздник!» - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Передать вещи можно до конца августа в комплексные центры социального обслуживания населения.

В Пензе центральный пункт расположен в 5-м Виноградном проезде, 22. Также горожане, желающие принять участие в акции, могут обратиться в учреждения социального обслуживания по будням с 8:00 до 17:00.

В 2023 году благотворительную помощь получили 7 тысяч нуждающихся семей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото из TG-канала Олега Мельниченко
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте