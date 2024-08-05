Губернатор призвал бизнес помочь детям из нуждающихся семей

05.08.2024 | 18:25

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал представителей власти и бизнеса принять активное участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу».

Она проводится для поддержки нуждающихся в помощи семей. Для учеников собирают канцелярские товары, портфели, обувь, школьную и спортивную форму.

«Сделаем все, чтобы День знаний запомнился детям как настоящий праздник!» - написал губернатор на своих страницах в соцсетях.

Передать вещи можно до конца августа в комплексные центры социального обслуживания населения.

В Пензе центральный пункт расположен в 5-м Виноградном проезде, 22. Также горожане, желающие принять участие в акции, могут обратиться в учреждения социального обслуживания по будням с 8:00 до 17:00.

В 2023 году благотворительную помощь получили 7 тысяч нуждающихся семей.