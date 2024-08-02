Родителей хотят обязать содержать детей-студентов до 23 лет

02.08.2024 | 07:46

Родителей хотят обязать содержать своих детей до 23-летнего возраста, пока они учатся в вузах по очной форме. Соответствующий законопроект разработала группа депутатов Госдумы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, их размер определит суд. Твердая денежная сумма должна будет выплачиваться ежемесячно.

В пояснительной записке напоминается, что в мае был принят федеральной закон об учреждении реестра должников по алиментным обязательствам. Законопроект предусматривается, что в этот реестр будут заноситься и должники по выплатам детям-студентам.

Если же у родителей нет возможности содержать совершеннолетних детей, те смогут претендовать на помощь братьев, сестер, дедушек и бабушек. Такое право у них будет до окончания обучения, отчисления или достижения 23 лет.