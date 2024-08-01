Сетевое издание|18+|Четверг|1 авг 2024|12:49
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Отоларинголог: Если муха залетела в ухо, капните масло

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Летучее насекомое может попасть в ухо или нос человека. О том, что делать в таком случае, рассказал «Радио 1» заведующий ЛОР-отделением Люберецкой областной больницы, врач-отоларинголог Виталий Исаев.

Он предупредил: нельзя пытаться достать насекомое самостоятельно.

«Если насекомое заползло в ухо, есть вероятность травмировать барабанную перепонку, пытаясь его извлечь. Если оно заползло в нос, то может попасть в дыхательные пути», - объяснил врач.

По словам Виталия Исаева, если насекомое только что попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

«Чаще всего насекомые попадают в уши. Необходимо взять масло и капнуть в ухо, чтобы умертвить его, а потом обратиться в специализированное лечебное учреждение», - заключил он.

Подобный казус произошел с 51-летним жителем Подмосковья. Он обратился в Видновскую больницу с жалобами на отек левой ноздри и заложенность носа после прогулки по лесу. Оказалось, что в нос залетела муха. Ее извлекли с помощью специального инструмента. Если бы пациент не обратился сразу за помощью, ему грозили воспаление и опускание инородного предмета в нижние дыхательные пути.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте