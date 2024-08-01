Отоларинголог: Если муха залетела в ухо, капните масло

01.08.2024 | 08:01

Летучее насекомое может попасть в ухо или нос человека. О том, что делать в таком случае, рассказал «Радио 1» заведующий ЛОР-отделением Люберецкой областной больницы, врач-отоларинголог Виталий Исаев.

Он предупредил: нельзя пытаться достать насекомое самостоятельно.

«Если насекомое заползло в ухо, есть вероятность травмировать барабанную перепонку, пытаясь его извлечь. Если оно заползло в нос, то может попасть в дыхательные пути», - объяснил врач.

По словам Виталия Исаева, если насекомое только что попало в нос, можно попытаться вычихнуть его. Однако лучше всего обратиться к врачу, чтобы избежать возможных осложнений.

«Чаще всего насекомые попадают в уши. Необходимо взять масло и капнуть в ухо, чтобы умертвить его, а потом обратиться в специализированное лечебное учреждение», - заключил он.

Подобный казус произошел с 51-летним жителем Подмосковья. Он обратился в Видновскую больницу с жалобами на отек левой ноздри и заложенность носа после прогулки по лесу. Оказалось, что в нос залетела муха. Ее извлекли с помощью специального инструмента. Если бы пациент не обратился сразу за помощью, ему грозили воспаление и опускание инородного предмета в нижние дыхательные пути.