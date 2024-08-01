Обнародован график приема участников СВО в мэрии на август

01.08.2024 | 14:13

Администрация Пензы опубликовала расписание приема участников спецоперации и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО на август.

Принимать горожан будут в кабинете № 129 на площади Маршала Жукова, 4. Их ждут 15, 22 и 29 августа. Время во все дни одинаковое - 15:00.

Предварительно необходимо записаться по телефону 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили 1 сентября 2023 года. Приемы проводят еженедельно каждый месяц.

С горожанами общаются заместитель главы администрации Пензы, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, сообщили в мэрии.