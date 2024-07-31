В пачелмском детском саду малыши играли на каменных плитах

31.07.2024 | 19:07

Администрацию Пачелмского района обязали привести в порядок две игровые зоны в филиале «Солнышко» муниципального детского сада «Росток».

Жительница райцентра обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что площадки покрыты каменными плитами с дефектами, это крайне травмоопасно для малышей.

Надзорный орган провел проверку, которая подтвердила слова заявительницы.

Как выяснилось, в 2022 году руководство детского сада сообщало в районную администрацию о необходимости замены покрытия и даже предоставляло расчет затрат, но денег в бюджете ни тогда, ни потом не нашлось.

Прокуратура внесла главе Пачелмского района представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, однако покрытие площадок так и не заменили.

Тогда был подан в суд иск о признании незаконным бездействия администрации и понуждении ее обустроить две игровые зоны в срок до 31 августа 2025 года.

«Суд полностью удовлетворил иск. После вступления решения в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль», - подчеркнула старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.