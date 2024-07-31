Сетевое издание|18+|Среда|31 июл 2024|23:02
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В пачелмском детском саду малыши играли на каменных плитах

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Администрацию Пачелмского района обязали привести в порядок две игровые зоны в филиале «Солнышко» муниципального детского сада «Росток».

Жительница райцентра обратилась в прокуратуру с жалобой на то, что площадки покрыты каменными плитами с дефектами, это крайне травмоопасно для малышей.

Надзорный орган провел проверку, которая подтвердила слова заявительницы.

Как выяснилось, в 2022 году руководство детского сада сообщало в районную администрацию о необходимости замены покрытия и даже предоставляло расчет затрат, но денег в бюджете ни тогда, ни потом не нашлось.

Прокуратура внесла главе Пачелмского района представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, однако покрытие площадок так и не заменили.

Тогда был подан в суд иск о признании незаконным бездействия администрации и понуждении ее обустроить две игровые зоны в срок до 31 августа 2025 года.

«Суд полностью удовлетворил иск. После вступления решения в законную силу его исполнение будет поставлено на контроль», - подчеркнула старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте