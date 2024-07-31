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Общество

Отпуск-2025: какое время будет самым выгодным

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Выбирая время для отпуска, следует посмотреть в годовой производственный календарь. Об этом «Известиям» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска, - выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день. Таким образом, универсальное правило для каждого года - не отдыхать в январе и мае, так как в эти месяцы больше всего праздничных дней», - объяснила эксперт.

По словам эксперта, в 2025 году самыми выгодными для отпуска месяцами будут июль и октябрь, в которых 23 рабочих дня. Далее следуют апрель, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня.

В меньшем размере отпуск будет оплачиваться в марте и августе (21 рабочий день), а также в феврале (20 рабочих дней).

Самыми невыгодными, по словам Юлии Саниной, станут июнь, ноябрь, май и январь, когда потери в доходах из-за отпуска будут максимальны.

«На сумму отпускных влияет не только месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость», - напомнила специалист.

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