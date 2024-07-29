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Общество

В пик отпусков грядет подорожание авиаперелетов

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Цены на авиабилеты повысятся с 1 августа. Изменения затронут как внутренние, так и международные рейсы.

Авиаперелеты дорожали с начала 2022-го неоднократно, а за первые 2 месяца 2024-го выросли почти на треть. По данным Росстата, средняя цена билета на внутрироссийские рейсы составила 8 417 рублей в расчете на 1 000 километров пути. Но число желающих путешествовать самолетом не уменьшается.

Теперь стоимость перелетов вновь поднимется. По заявлению Росавиации, прибыль от повышения пойдет на капитальный ремонт аэродромов.

«По прогнозным расчетам можно смело заложить плюсом 30% к текущей стоимости авиаперевозок на внутренних рейсах и около 50% на международных», - пишет МК.ru со ссылкой на профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталью Проданову.

Такое повышение тарифов может негативно сказаться на осуществлении международной полетной программы. Поэтому, чтобы не отпугнуть пассажиров, но и не потерять доход, авиакомпании, вероятно, после периода высоких цен прибегнут к распродажам.

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