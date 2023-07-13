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Общество

У заболевших корью выявили менингоэнцефалит и пневмонию

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В половине случаев корь приводит к появлению осложнений. Об этом в четверг, 13 июля, во время прямого эфира, организованного ЦУРом в соцсети «ВКонтакте», рассказала замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

По ее словам, корь не относится к заболеваниям с большой летальностью. Страшны осложнения. Самое частое - резкое снижение иммунитета. После перенесенной кори организм становится восприимчив к любым другим инфекциям от 6 месяцев до 2 лет.

«Также могут быть пневмония, отиты, панкреатиты, поражение всех органов. Самое страшное осложнение, которое бывает, - это поражение мозговых оболочек: менингит, менингоэнцефалит, энцефалит», - рассказала Воробьева.

В эту вспышку уже зарегистрировали два осложнения: пневмонию и менингоэнцефалит. Врачам удалось купировать их.

Состояние всех заболевших, остающихся в стационарах, расценивается как среднетяжелое, не вызывает опасений. Те, кто лечится дома, болеют в легкой форме.

По данным на 13 июля, зарегистрировано 64 заболевших корью. В их числе жители не только Средней Елюзани, но и Пензы, Кузнецка, Шемышейки, Неверкинского района. В стационаре находятся 32 человека, на амбулаторном лечении 18 человек, выздоровело 14.

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