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Общество

Участник СВО потребовал выдать ему водительские права

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Участник спецоперации обратился к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Владимиру Фомину за помощью.

Мужчина рассказал, что сотрудники Госавтоинспекции отказались вернуть ему водительское удостоверение.

«Со слов заявителя, ему в отделении ГИБДД в Кузнецком районе не возвращался документ, подтверждающий право на управление транспортными средствами, со ссылкой на отсутствие информации о проведении данной процедуры», - объяснил Владимир Фомин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Омбудсмен изучил обстоятельства дела и направил запрос в управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области. После предоставления всех необходимых документов проблема была решена.

«В рамках действующего законодательства водительское удостоверение гражданину было выдано», - заключил Фомин.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, которым планируют разрешить участникам СВО, лишенным прав, управлять транспортом во время службы.

Согласно документу, если военный получит государственную награду, покинет зону СВО по состоянию здоровья, по достижении предельного возраста, то его право управлять транспортными средствами восстановят. Если военнослужащий уволится раньше срока, то административное наказание в виде лишения водительских прав возобновится.

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