В Камешкирском районе фирма незаконно использовала квадрокоптер

В Камешкирском районе организация незаконно вела съемку с квадрокоптера.
В марте этого года сотрудники предприятия проводили аэросъемочные работы и аэровизуальные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов, хотя необходимого сертификата у компании не было.
Пензенский транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать незаконной коммерческую эксплуатацию БПЛА и запретить полеты до получения соответствующих документов.
Требование удовлетворено, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
В Пензенской области с октября 2022 года действует запрет на использование беспилотников. В порядке исключения БПЛА могут применяться:
- органами государственной власти и местного самоуправления - в рамках возложенных на них функций;
- организациями и физическими лицами по договорам с вышеназванными органами;
- организациями оборонно-промышленного комплекса - для инициативного создания новой продукции;
- для обеспечения безопасности трубопроводного и железнодорожного транспорта;
- для обслуживания организаций агропромышленного комплекса;
- для обеспечения задач ФСБ РФ, ФСО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, Росгвардии и Минобороны РФ;
- на основании разрешения Министерства общественной безопасности Пензенской области - в установленном им порядке.