В Камешкирском районе фирма незаконно использовала квадрокоптер

10.07.2024 | 17:37

В Камешкирском районе организация незаконно вела съемку с квадрокоптера.

В марте этого года сотрудники предприятия проводили аэросъемочные работы и аэровизуальные полеты с использованием беспилотных летательных аппаратов, хотя необходимого сертификата у компании не было.

Пензенский транспортный прокурор обратился в суд с требованием признать незаконной коммерческую эксплуатацию БПЛА и запретить полеты до получения соответствующих документов.

Требование удовлетворено, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В Пензенской области с октября 2022 года действует запрет на использование беспилотников. В порядке исключения БПЛА могут применяться:

- органами государственной власти и местного самоуправления - в рамках возложенных на них функций;

- организациями и физическими лицами по договорам с вышеназванными органами;

- организациями оборонно-промышленного комплекса - для инициативного создания новой продукции;

- для обеспечения безопасности трубопроводного и железнодорожного транспорта;

- для обслуживания организаций агропромышленного комплекса;

- для обеспечения задач ФСБ РФ, ФСО РФ, МЧС РФ, МВД РФ, ФСИН РФ, Росгвардии и Минобороны РФ;

- на основании разрешения Министерства общественной безопасности Пензенской области - в установленном им порядке.