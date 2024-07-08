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Общество

Кузнецкой больнице пожертвовали «кипящую» кровать

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В Кузнецкую центральную районную детскую больницу доставили уникальную лечебную кровать «Сатурн», предназначенную для лечения больных детей с парезами, параличами, перинатальным поражением центральной нервной системы и ДЦП методом сухой иммерсии.

Также устройство можно использовать для проведения реабилитационных мероприятий для недоношенных детей.

«Сатурн» снижает медикаментозную нагрузку на маленьких пациентов и не имеет побочных эффектов.

«Кровать позволяет смоделировать условия частичной невесомости, где на малыша действуют несколько факторов одновременно: физическая реабилитация, аппаратная физиотерапия и массаж», - объяснила главный врач больницы Галина Дерябина.

Кровать расслабляет мышцы ребенка, и в мозг поступают «правильные» сигналы. В ней с помощью 250 кг микроскопических стеклянных шариков создан псевдокипящий слой. При определенной температуре шарики вибрируют, поверхность будто закипает, и появляется эффект плавучести и легкого вибрационного массажа.

Для недоношенных детей кровать, создавая ощущение невесомости, имитирует нахождение в утробе матери. В результате у них улучшаются неврологическая симптоматика и ряд гемодинамических показателей.

«Стоимость устройства - 2,7 млн рублей. В качестве благотворительной помощи ее предоставила московская компания», - сообщили в областном минздраве.

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Источник — фото областного минздрава
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