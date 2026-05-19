На улице Лозицкой в Пензе изменили схему движения

В Пензе на улице Лозицкой скорректировали схему организации дорожного движения, предупредили в городской администрации во вторник, 19 мая.

Проезд транспорта ограничили на отрезке от проспекта Строителей до проспекта Победы. Причина - ремонтные работы на канализационном коллекторе.

Предположительно, участок останется закрытым для автомобилей до 23 мая.

Водителей попросили учитывать эту информации при построении своего маршрута.

4 мая из-за аварии на коллекторе на улице Лозицкой провалился асфальт. Проезжую часть в районе здания № 122Б на проспекте Победы полностью перекрыли.

Ремонт сетей на участке продолжается. Его планируют завершить до Дня России, 12 июня.

