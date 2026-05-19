Два жителя Пензенской области вернулись домой из плена

Два жителя Пензенской области, 1984 и 1987 года рождения, вернулись домой из украинского плена.

Освобождение состоялось в рамках обмена военнопленными.

Он прошел по формуле «205 на 205» в Белоруссии при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, пояснил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин.

«На протяжении всего периода мы поддерживаем связь с семьями наших земляков и искренне разделяем их надежду на благополучное возвращение близких, оказываем необходимое содействие», - сообщил омбудсмен.

После возвращения военнослужащие направляются на медицинское обследование. Им предоставляется необходимая психологическая и государственная поддержка, помощь в оформлении документов и социальных выплат.

