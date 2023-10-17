Пензенец пожаловался на отсутствие освещения на новом путепроводе

И двух месяцев не прошло с момента открытия нового путепровода от Кривозерья до Перспективной, а уже что-то пошло не так, написал в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru читатель.
«Вчера, 16 октября, путепровод не освещался. Фонари не горели. В полной темноте ехать было, мягко говоря, некомфортно. Выбираешь этот путь в надежде, что поедешь по хорошей дороге, но нет», - поделился водитель.
Он приложил к сообщению запись поездки. На ней указано время - 19:04. На видео запечатлено, как водитель движется в кромешной тьме, дорога освещается только фарами машин.
«Надеюсь, это одноразовое явление. Если нет, то хотелось бы каких-то предупреждений», - добавил пензенец.
Торжественное открытие новой автодороги, соединяющей улицы Центральную (микрорайон Гидрострой) и 40 лет Октября (Кривозерье), состоялось 5 сентября.
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