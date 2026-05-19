51% участников СВО направляют на 2-й этап диспансеризации

Участники специальной военной операции имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, и, чтобы его реализовать, им необходимо начать с обращения в фонд «Защитники Отечества». На этом замминистра здравоохранения региона Наталья Тюгаева сделала акцент на брифинге во вторник, 19 мая.

В каждом медучреждении назначен сотрудник, ответственный за данное направление. Он взаимодействует с координатором из фонда.

Сначала бойца направляют на диспансеризацию.

«Диспансеризация у участников СВО отличается: больший процент - 51% - уходит на второй этап (дообследование), куда включены дополнительные специалисты, например сурдолог (помощь специалиста требуется при поражении слуха. - Прим. ред.) на базе поликлиники № 14», - рассказала Наталья Тюгаева.

За 4 месяца 2026 года диспансеризацию прошли уже 777 участников СВО. На второй этап переведены 398.

Осмотры проводились в 21 медицинской организации. В Пензе основной площадкой стала поликлиника № 14.

70 участников спецоперации получили санаторно-курортное лечение. Также его прошли 72 ребенка из семей бойцов.

Услугой по бесплатному зубопротезированию воспользовались 26 ветеранов боевых действий, из них 4 - участники спецоперации.

Медицинскую реабилитацию прошел 531 уволенный с военной службы участник СВО, вернувшийся в регион. Лекарственными препаратами обеспечены 54 ветерана.