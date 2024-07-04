Пензячка засудила руководителя «Дома танцев» за травму сына

04.07.2024 | 10:31

В Пензе суд вынес решение в пользу местной жительницы, потребовавшей компенсацию морального вреда с руководителя «Дома танцев».

Женщина увидела рекламу занятий танцами в детском саду, который посещает ее 6-летний сын. Ребенок захотел тренироваться, и пензячка позвонила по указанному в объявлении номеру.

С ней разговаривала женщина, которая представилась художественным руководителем «Дома танцев». Она объяснила, как и где проходят тренировки у детей. Пензячку все устроило, и мальчик начал ходить на танцы.

Во время занятия, выполняя акробатическое упражнение «колесо», сын пензячки упал и получил серьезную травму, поскольку пол в студии не был застелен специальными матами. Полученные повреждения квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Горожанка направила руководительнице претензию, но ответ на нее не пришел. Кроме того, по словам матери пострадавшего ребенка, извинения она получила через СМС, худрук никак не пыталась урегулировать ситуацию.

«Представитель ответчика в судебном заседании, не оспаривая факт причинения вреда здоровью ребенка, выразил несогласие с иском, пояснил, что женщина осуществляет свою деятельность как самозанятая, не имеет каких-либо сотрудников и осуществляет свою деятельность только в виде рекламы, подготовки конкурсных программ, предоставляет помещение и разработанный ею логотип лицам, осуществляющим тренировку детей. Каждый из лиц, осуществляющих тренировку детей, также является самозанятым и имеет договорные отношения с родителями на проведение занятий», - рассказали в пресс-службе Первомайского районного суда.

Однако эти слова оспорила тренер, на занятии которой случилось несчастье. Она рассказала, что является студенткой, на подработку тренером по акробатике в «Дом танцев» ее пригласила худрук. Девушка трудоустроена неофициально, ее зарплата зависела от количества тренировок. Никаких договоров с руководительницей она не заключала и не регистрировалась как самозанятая.

Суд внимательно ознакомился с материалами дела и постановил, что лицом, ответственным за травму ребенка, является худрук. На ней как на организаторе «Дома танцев» лежит обязанность обеспечить детям безопасность на занятиях.

В пользу матери взыскали 300 000 рублей компенсации морального вреда, а также 150 000 рублей штрафа. Пока постановление в силу не вступило и может быть обжаловано.

«Кроме того, суд вынес частное определение в адрес следственного отдела по Первомайскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области по факту некачественной проверки деятельности женщины и непроведения проверки по признакам осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере образования при отсутствии лицензии на осуществление такой деятельности», - добавили в пресс-службе.