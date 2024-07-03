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Общество

4 июля в Пензенской области ожидается очередной жаркий день

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В четверг, 4 июля, в Пензенской области не станет прохладнее. Вновь ожидается жара. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут +19...+21 градус, днем +33...+35.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 13 метров в секунду. Местами возможен кратковременный дождь, вероятна гроза.

Из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.

4 июля в народном календаре - Ульянов день. Согласно приметам, дождь сегодня предвещает еще 40 дней сырой погоды, но если после него появится радуга, месяц будет сухим.

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