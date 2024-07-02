В Генштабе РФ назвали возможный срок завершения СВО

02.07.2024 | 13:32

Специальная военная операция на Украине может завершиться уже в этом году. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, у противника тоже «есть понимание» о скором завершении СВО.

«Мы собираемся в этом году завершить СВО. Я больше чем уверен, что в этом году, осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023-м, и в 2024-м», - отметил Алаудинов.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ озвучил вариант незамедлительного мирного урегулирования отношений между Россией и Украиной.

ВСУ должны вывести свои войска с территории новых регионов России - ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, причем в пределах тех административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.

Кроме того, по его словам, Украина должна признать новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации.