Попавшим в пробку водителям советуют надувать щеки

29.06.2024 | 16:35

Попавшие в длинный затор водители могут потратить время простоя с пользой для здоровья. В этом помогут простые упражнения, о которых «Газете.Ru» рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

По его словам, главная проблема долгого сидения за рулем - нарушение кровообращения. С ним помогут бороться 20-30 мощных подъемов стопы на носок. Они помогут прокачать икроножные мышцы и разогнать кровь.

Прямо за рулем можно выполнить вакуум живота - максимально подтянуть живот к позвоночнику на выдохе. Это упражнение придаст тонус мышцам пресса, спины и бедер, пояснил Виктор Симкин.

Еще одно эффективное упражнением - максимальное надувание щек. При этом нужно задержать дыхание и держать лицо в таком состоянии, пока не появится ощущение боли, а затем резко выдохнуть. Упражнение положительно влияет на концентрацию внимания, его проделывают 3-4 раза.

«Также можно положить в машину минимальное оборудование, например кистевой эспандер. Даже такая минимальная нагрузка будет эффективно качать кровь в организме. На каждую руку достаточно по 15 повторений», - рекомендовал фитнес-тренер.